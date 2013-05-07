Sociedad Rentafolio Bursátil debe suspender actividades de captación ilegal de recursos

La Superintendencia Financiera adoptó una medida administrativa mediante la cual se ordena a la Sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. suspender inmediatamente las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público.



Esta es la primera decisión que surge como resultado de las investigaciones que adelanta la Superintendencia Financiera a varias firmas relacionadas con “Premium Capital Appreciation Fund B.V.”.



De acuerdo con los reportes de las visitas realizadas por la Superfinanciera, la sociedad no entregó evidencias en las que conste que dio a cambio un bien o servicio.



Adicionalmente, se pudo establecer que la Sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. recibió dineros de al menos 35 personas por un monto de $10.297.598.199 y reconoció el pago de rendimientos a 34 personas por la suma de un $1.802.457.339 sin explicar la relación comercial o contractual existente.



De esta manera, la superintendencia ordenó remitir, además, a la Fiscalía General de la Nación copia del expediente de la actuación administrativa y de la Resolución 0844 de 2013 para las investigaciones propias de su competencia.

