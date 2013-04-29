Minhacienda pide revisar presupuesto de la Unidad de Protección de Víctimas
Mauricio Cárdenas sostuvo en La W que está en conversaciones con la Unidad de Protección de Víctimas para una adición de recursos de 120.000 millones de pesos.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo en www.wradio.com.co que está en “conversaciones” con la Unidad de Protección de Víctimas para una adición de recursos de 120.000 millones de pesos.
A pesar de ese anuncio, Cárdenas pidió “darle una revisada” a las personas que se les está ofreciendo seguridad. Para el ministro, el número de personas a las que se les presta el servicio está “creciendo exponencialmente”.
“Hay que hacer un estudio detallado de las personas a las que se les está prestando el servicio”, señaló el ministro, quien indicó que la Unidad quiere pasar de prestarles el servicio de 7.000 personas a 11.000.
“Hay que revisar a quién se le quiere dar protección”, insistió Cárdenas.
Asimismo, informó que aprobó un traslado de 16.000 millones de pesos para que la Unidad de Protección “tenga recursos adicionales”.
