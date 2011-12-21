Asobancaria asegura que decisión del Gobierno estaría afectando utilidades de entidades crediticias

La presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuellar, respondió que la intervención del Gobierno central a los precios de los servicios bancarios e interbancarios, especialmente aquellos que tienen que ver con el uso de cajeros electrónicos, podría estar en contra de las utilidades de las entidades crediticias.









La Presidente de Asobancaria dijo que desconoce los estudios de mercado que deberían soportar el decreto 4809 de 2011, por medio del cual se fijo el tope de cobro para el uso de los cajeros electrónicos, entre otras medidas.









“Asobancaria y los bancos han defendido que se operen reglas de mercado, si hay alguna violación a las reglas de mercado, el Gobierno está en todo su derecho de intervenir con las tarifas” señaló Cuellar.









Según Asobancaria a junio de 2011 se habían efectuado más de 232 millones de transacciones a través de cajeros automáticos, de las cuales el 85 %, es decir 197 millones, correspondieron a cajeros propios y el 15%, cerca de 35 millones, a cajeros de otras redes.









María Mercedes Cuellar aseguró que los mercados de los servicios bancarios e interbancarios tendrán que reacomodarse, por lo que manifestó que los principales afectados serán aquellos que no cuenten con redes propias de cajeros.







