Murió Guillermo 'La Chiva' Cortés Castro

Guillermo Cortés Castro recibió el premio Nacional de Paz Alfonso López Michelsen por sus acciones en favor de las víctimas del secuestro, después de que fue privado de su libertad por las Farc en el año 2000.



‘La Chiva’, primo de Fernando González Pacheco, fue secuestrado el 22 de enero de ese año y fue liberado el 13 de agosto.



Cortés fue presidente de Independiente Santa Fe en los años 70, cuando el equipo 'cardenal' obtuvo su sexta estrella, pero dejó el cargo cuando se conoció sobre la presencia de la mafia en el fútbol colombiano.



También fue socio de RTI, director del noticiero de televisión ‘Hora Cero’ y concejal de Bogotá.