'Espero que Colombia se acostumbre a ganar', desea Ibargüen

Caterine Ibargüen, que se colgó el bronce en el triple salto del Mundial de atletismo de Daegu-2011, se mostró muy contenta con el éxito conseguido, la segunda medalla de la historia del atletismo colombiano, y deseó que el país pueda acostumbrarse a los éxitos.









"No contábamos con ninguna medalla mundial y ahora en Colombia tenemos ya dos. Con el transcurso del tiempo vamos a seguir mejorando. Tenemos una preparación mejor y estamos pensando en grande. Espero que mi país se acostumbre a ganar", dijo la colombiana tras su éxito.









La medalla de bronce confirma el acierto de su paso desde el salto de altura al salto triple, hace tres años.









"¡Demasiado! Fue un acierto tremendo, estoy muy contenta de él. Fue todo por mi entrenador, él lo decidió y es cierto que tenía razón, como se ha demostrado con todos los frutos que vinieron", señaló.









Ibargüen señaló que a partir de ahora tiene que pensar en los Juegos Panamericanos, previstos para octubre en Guadalajara (México), donde tendrá como misión la medalla de oro, a pesar de que la competencia tampoco será sencilla.







