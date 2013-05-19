El colombiano Carlos Betancur asumió el liderato de novatos en el Giro de Italia

El italiano Giovanni Visconti, del equipo Movistar, ganó la etapa quince del Giro de Italia, que terminó en la mítica estación de “Galiber”, el colombiano Carlos Betancur del AGR2R, arribó segundo a 42 segundos, y ahora es líder de la clasificación de novatos.



El colombiano dio la sorpresa al atacar en el último tramo de la etapa, en una empinada cuesta que termino en la estación francesa, en medio de la nieve y la poca visibilidad por la neblina, estuvo a punto de alcanzar al italiano, que desde mitad de carrera se dio al escape.



Mientras tanto, en la quinta posición llegó Fabio Duarte del Equipo Colombia, a 47 segundos del ganador. El grupo del líder del Giro, el italiano Vicenzo Nibali, llegó a 54 segundos, lote donde entró el también colombiano Rigoberto Urán, ahora líder del equipo Sky, y Cadel Evans, favoritos al título.



Con este resultado Urán mantiene su tercer puesto en la clasificación general, a 2:46” del líder Nibali.



Este lunes 20 de mayo será jornada de descanso y el martes 21, se reanudará la carrera con la etapa entre Valloire e Ivres, en 237 kilómetros de media montaña, la segunda jornada más larga de esta edición que ha estado marcada por al lluvia, el frío y las modificaciones de trayectos por mal tiempo.