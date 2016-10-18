Caterine Ibargüen, nominada a mejor atleta del año

Después de alcanzar la primera medalla de oro en atletismo para el país y ser campeona mundial de triple salto, Caterine Ibargüen nuevamente aparece en la escena del deporte con ésta nominación.

Cabe recordar que ésta es la cuarta vez que Caterine va por este premio que exalta lo hecho por los grandes atletas en la temporada 2016.

Dentro de sus rivales se encuentran la española Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, la etíope Almaz Ayana, campeona olímpica de 10.000 m, la keniana Vivian Cheruiyot, oro en Río en 5.000 m, la estadounidense Kendra Harrison, plusmarquista mundial de 100 m vallas, la bahrainí Ruth Jebet, campeona olímpica de 3.000 m obstáculos, la croata Sandra Perkovic, oro en disco en los Juegos, la sudafricana Caster Semenya, campeona olímpica en 800 m, la jamaicana Elaine Thompson, oro en 100 y 200 metros, y la polaca Anita Wlodarczyk, campeona mundial y olímpica de martillo.

La elección de los ganadores es por votaciones, que van desde esta semana y hasta el próximo 1° de noviembre.

La Iaaf mantendrá abierto el plazo de votaciones, tras el que anunciará los nombres de los tres finalistas de cada categoría y cuyos ganadores se revelarán en la gala del 2 de diciembre en Mónaco.