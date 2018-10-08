6AM W6AM W

Policía de Bogotá logró controlar motín en Estación de Policía de Suba

Algunos detenidos de la estación intentaron fugarse, creando desorden dentro del establecimiento.

Se presentó un amotinamiento en la Estación de Policía de Suba, ubicado al noroccidente de Bogotá. Foto: Colprensa

Este 8 de octubre, se presentó un amotinamiento en la Estación de Policía de Suba, ubicado al noroccidente de Bogotá.

Según la Policía Nacional, algunos detenidos de la estación intentaron fugarse, creando desorden dentro del establecimiento.

Sin embargo, luego de haber sido reportado el incidente, helicópteros de la Policía Nacional sobrevolaron el sector para asegurar el control en la zona. Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para abstenerse de transitar por zonas aledañas a la estación mientras se resuelve el impase.

