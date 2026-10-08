Golpe a organización de narcotráfico en las localidades de Usaquén y Suba en Bogotá. Foto: Colprensa( Thot )

ACTUALIZACIÓN: Se conoceprovidencia allegada a este medio proferida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, dentro del radicado 11001-60-00-000-2017-02637-00, N.I. 38273, el pasado 15 de marzo de 2024, mediante la cual se resolvió la libertad definitiva del Señor: WILLIAM ALFONSO MUÑOZ GÓMES y Resuelve:

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

En un operativo adelantado por las autoridades en Bogotá, siete personas fueron enviadas a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Estas personas serían integrantes de la organización denominada ‘El Mono’, quienes se presume que traían sustancias estupefacientes desde el departamento de Cauca, en camiones transportadores de alimentos, para luego venderlas en las localidades de Suba y Usaquén de Bogotá.

Bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Antinarcóticos de la Dirección Seccional de Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijín, se realizaron ocho allanamientos. Además, las autoridades incautaron alrededor de 90 kilos de marihuana.

En los operativos, se logró la captura de los siguientes individuos:

Jesús Antonio Abril Arias, alias ‘Chucho’ y supuesto cabecilla de esta organización

Jorge Díaz, alias ‘Cali’

Yaneth Rivera Suárez

Elkin Eduardo Arias Romero

Medardo Martínez Herrera

William Alfonso Muñoz Gómez, alias ‘Pachito’

Jorge Luis Bello Torres.

En audiencias concentradas, realizadas ante el Juzgado 75 con función de control de garantías, ninguno de los procesados aceptó los cargos. Los hombres fueron enviados a la Cárcel Nacional Modelo y la mujer a El Buen Pastor.