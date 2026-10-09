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09 oct 2026 Actualizado 19:49

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Cinco niños afectados por terremoto viajarán a España para vivir experiencia con el Real Madrid

De acuerdo con su madre, Aida Luz, la convocatoria se realizó por medio de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas, por medio de un convenio con la Fundación Real Madrid.

Jhonny Erandrés y Aida Luz Palacio

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En 6A W de Caracol Radio estuvo Aida Luz Palacio, madre de Jhonny Erandrés, uno de los cinco niños de familias caficultoras afectadas por el terremoto en Colombia que viajarán a Madrid, España, para vivir durante ocho días una experiencia alrededor del Real Madrid, gracias a una iniciativa respaldada por la Fundación Real Madrid, la Fundación Rebel y la Federación Nacional de Cafeteros.

La experiencia busca brindarles a los menores la oportunidad de acercarse al deporte y cumplir uno de sus sueños, en medio de las dificultades que han enfrentado sus familias por las afectaciones del sismo.

¿Cómo fueron seleccionados los cinco menores para viajar a Madrid?

De acuerdo con su madre, Aida Luz, la convocatoria se realizó por medio de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas, por medio de un convenio con la Fundación Real Madrid.

Los menores debían cumplir varios requisitos: practicar deporte y tener interés por el fútbol, vivir en un departamento o municipio afectado por el terremoto, participar en proyectos relacionados con escuelas de café y seguridad alimentaria, ser hijos de caficultores y destacarse por su rendimiento académico y comportamiento.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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