Cinco niños afectados por terremoto viajarán a España para vivir experiencia con el Real Madrid

En 6A W de Caracol Radio estuvo Aida Luz Palacio, madre de Jhonny Erandrés, uno de los cinco niños de familias caficultoras afectadas por el terremoto en Colombia que viajarán a Madrid, España, para vivir durante ocho días una experiencia alrededor del Real Madrid, gracias a una iniciativa respaldada por la Fundación Real Madrid, la Fundación Rebel y la Federación Nacional de Cafeteros.

La experiencia busca brindarles a los menores la oportunidad de acercarse al deporte y cumplir uno de sus sueños, en medio de las dificultades que han enfrentado sus familias por las afectaciones del sismo.

¿Cómo fueron seleccionados los cinco menores para viajar a Madrid?

De acuerdo con su madre, Aida Luz, la convocatoria se realizó por medio de la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas, por medio de un convenio con la Fundación Real Madrid.

Los menores debían cumplir varios requisitos: practicar deporte y tener interés por el fútbol, vivir en un departamento o municipio afectado por el terremoto, participar en proyectos relacionados con escuelas de café y seguridad alimentaria, ser hijos de caficultores y destacarse por su rendimiento académico y comportamiento.

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