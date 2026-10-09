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Alcalde de San Vicente de Chucurí aseguró que señalado por abuso sexual a adulta mayor aceptó cargos

Óscar Sanmiguel, alcalde de San Vicente de Chucurí, Santander, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y entregó detalles sobre el caso y captura del responsable de abuso sexual contra una mujer de 70 años en el municipio el pasado lunes 5 de octubre de 2026.

El mandatario local calificó este caso como lamentable y pidió no juzgar a la población por este acontecimiento. El alcalde dio un parte de tranquilidad para la víctima y dio detalles de la captura del presunto señalado.

“Nunca había sucedido en el casco urbano en nuestro municipio un hecho así, y más con una persona de 70 años que todos los días salía a ejercitarse”, manifestó.

El alcalde informó que, tras una intensa búsqueda, el presunto señalado fue capturado y enviado a prisión a la espera de su condena.

“Después de que fue capturado este bandido y, ya no es presunto, sino un delincuente, que hoy ha sido ya dispuesto por la justicia con medida intramural porque aceptó cargos”, explicó.

Óscar Sanmiguel dio a conocer que el presunto señalado, oriundo del municipio, se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Además, aseguró que la familia estuvo escondiéndolo en su casa.

“Tiene 29 años. Es un ciudadano del municipio de San Vicente de Chucurí, conocido por consumidor y, además, ya con algunos antecedentes de hurto, especialmente de productos agrícolas como el aguacate”, reveló.

“Lo mantuvo guardado en su casa. En las horas de la mañana habíamos estado con la Policía y no lo logramos detectar, pero por información de la ciudadanía logramos, nuevamente en la tarde, a través de un allanamiento, encontrar y darle captura a este bandido”, añadió el alcalde, que dio a conocer que la persona capturada es conocida como ‘Picapieda’.

En cuanto a la víctima, el mandatario local señaló que la mujer se siente muy afectada, pero está rodeada de su esposo, tres hijas y su familia y a la espera que de que el responsable cumpla su condena en la cárcel.

Escuche la entrevista completa:

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