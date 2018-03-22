Bogotá le apunta a convertirse en capital mundial de la bicicleta

Con esta iniciativa, que pasa a sanción del Alcalde Mayor, la bicicleta tendrá un amparo normativo independiente del gobierno que tenga la ciudad. En consecuencia, su promoción no estará sujeta al gusto del gobernante de turno sino tendrá una continuidad y permanencia.

Este proyecto busca crear una serie de indicadores para medir la gestión y el impacto de este medio de transporte que ha cobrado trascendental importancia en Bogotá, pues se estima que hoy en la ciudad se realizan 800 mil viajes diarios.

La Política Pública de la Bicicleta se fundamenta bajo los lineamientos de promover la mejora de la movilidad en la ciudad a través del desarrollo de acciones que reconozcan el uso de la bicicleta como medio de transporte que ayuda a la salud de los ciudadanos, así como a la protección del medio ambiente.

“Los biciusuarios son un grupo de interés muy importante, quienes se encuentran organizados y por lo mismo en el Acuerdo garantiza la creación de dos instancias: los Consejos locales de la bicicleta y el Consejo Distrital con los cuales se garantiza su participación ciudadana y así ayudar a que la acción del distrito sea más pertinente y eficiente y mejore las condiciones de los biciusuarios en la capital”, sostuvo el concejal Torres.

También pretende garantizar la articulación e interconexión entre todos los medios de transporte que hay en la ciudad para facilitar el acceso, la cobertura y la complementariedad de los ciclistas en la movilidad de la ciudad y así mismo reconocer el derecho al uso de la bicicleta como medio de transporte habitual vinculado a una infraestructura adecuada que incluya vías exclusivas, parqueaderos, accesibilidad e interconexión con los otros medios de transporte.

Otro aspecto fundamental es la pedagogía y cultura ciudadana que según reza en el articulado del Acuerdo, busca el “reconocimiento de los ciclistas como actores activos dentro de la movilidad de la ciudad, los cuales deben comportarse garantizando su derecho, pero también sus deberes, para lo cual es necesario llevar a cabo constantes campañas pedagógicas dirigidas a todos los ciudadanos sobre el uso y respeto de la bicicleta como medio de transporte habitual”.