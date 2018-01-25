Alertan que 5.000 niños se quedarán sin cupo escolar en Bogotá

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, le solicitó a la Secretaría de Educación tomar las medidas urgentes para garantizar la educación de aproximadamente 5.000 alumnos de la localidad de Bosa, que no cuentan con un cupo escolar.

Según el ente de control, los padres son sometidos a interminables y tediosas colas desde la madrugada en los colegios, sin que se les brinde la posibilidad de cupo. Además, se están asignando citas para ser atendidos hasta el 28 de febrero, cuando ya se ha iniciado el año curricular.

En Bogotá existen 3 localidades con déficit de cupos (Bosa, Suba y Ciudad Bolívar), para asegurar su derecho a la educación, el Distrito debe garantizar el transporte a los alumnos para que puedan recibir su educación en otras localidades, en especial en las zonas más cercanas al lugar de sus viviendas.