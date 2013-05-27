Venta de Millonarios enfrenta a nuevos y viejos directivos
Fidel Martínez, presidente del Club, señaló que José Arango, empresario nombrado por el Gobierno para sanear las finanzas del equipo, terminó enredándolo en el tema InterBolsa.
Palacio, en diálogo con www.wradio.com.co, señaló que Arango, además, hizo un negocio de “yo con yo” y se vendió él mismo el equipo. Dijo que lo vendió “muy barato”.
Asimismo, sostuvo que Arango hizo que el equipo, a través de Proyectar Valores, se viera enredado en el caso InterBolsa. “Hay aportes de personas relacionadas con el descalabro de InterBolsa”, indicó.
Afirmó que es “cínico” decir que la institución no tiene problemas cuando hay acciones de “Azul y Blanco congeladas”. “Hay relación compradores, InterBolsa y Azul y Blanco”, aseguró.
Por su parte, el empresario José Roberto Arango dijo en www.wradio.com.co que “nunca” fue “dueño de Proyectar”. Recordó que perdió las acciones que tenía invertidas allí.
“Proyectar nunca tuvo que ver con el negocio de Millonarios”, recalcó Arango, quien aseguró que en “nunca he tenido una acción de Millonarios” y que tampoco se gastó ni un tinto en nombre del equipo de fútbol.
