Vacunas contra COVID-19 llegarían el 15 de febrero y su aplicación iniciaría el 20

En diálogo con La W, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que el próximo 20 de febrero iniciará el Plan Nacional de Vacunación.

“Hemos tenido comunicaciones con las distintas farmacéuticas y esperamos que el 15 de febrero entren las vacunas. También esperamos la llegada de vacunas de Sinovac (…) para el 20 (de febrero), es estar listos y que los biológicos estén en la zona de aplicación”, explicó el ministro.

Así mismo, Ruiz explicó que el tipo de vacuna dependerá de la región en la que se aplicará: “La recomendación ha sido que las vacunas ultra congeladas vayan a centros urbanos donde la posibilidad de pérdida es menor (…) si uno abre una caja de vacunación, tiene cinco días para su aplicación y transportar esto en zonas rurales es muy difícil. Por eso, vacunas como AstraZeneca y Janssen irían para las regiones apartadas”.

Además, el ministro reiteró que el personal en salud será vacunado en la primera fase, sin importar la región en la que estén.

“Estamos yendo lugar por lugar. Este fin de semana estuvimos en Sincelejo y esperamos, al final de esta semana, tener listos todos los lugares con bodegas de congelación. Afortunadamente, Colombia tuvo una redundancia en planeación. Hay muy pocos lugares con limitaciones”, afirmó Ruiz.

¿FUNCIONARIOS SE VACUNARÁN?

Frente a la pregunta sobre si el presidente Iván Duque se debe vacunar públicamente, el ministro respondió que existen artículos científicos alrededor de ese tema y se ha analizado desde varios contextos.

Por ejemplo, está la vacuna vista como un tema de seguridad nacional: “Mi recomendación es que el presidente se vacune lo más temprano posible, porque lo que necesitamos es que la gente se vacune. Estoy seguro de que eso va cambiar en la medida que se demuestre que son seguras (y) la imagen del presidente es importante para generar la seguridad de la vacunación”.

Finalmente, Ruiz aseguró que él se vacunará cuando le corresponda.