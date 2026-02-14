“Un 95% de hogares paga IVA de 19% en más del 50% de la canasta familiar”: Minhacienda

“Una persona que se gane tres millones de pesos va a pagar, a lo largo del año, $400.000”: Juan Alberto Londoño. Foto: Cortesía Ministerio de Hacienda( Thot )

Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, indicó que "hoy el 95% de los hogares colombianos paga el IVA de 19% en más del 50% de la canasta familiar porque hoy ya está gravada, y lo que nosotros estamos proponiendo es decirles al 40% de los hogares colombianos que no paguen IVA, porque el Estado se los va a devolver y de forma anticipada".

Comentó que están buscando ampliar la base de contribuyentes, "hoy 1,5 millones de colombianos pagamos renta, eso representa menos del 3% de la población, tenemos que pensar que más personas deben pagar. Y tenemos que perseguir a aquellas personas que, teniendo los ingresos, no pagan renta".

En ese mismo sentido, el Viceministro explicó que "una persona que se gana $2,5 millones puede empezar a contribuir de una forma mínima. Una persona que gane $30 millones al año no pagará nada de renta, pero una persona que gane $31 millones, va a pagar por ese millón, y va a terminar pagando menos de $100.000 en todo el año; una persona que se gane $36 millones al año, va a pagar en todo el año $400.000. No creemos que eso le afecte realmente su calidad de vida".

Asimismo y por los cuestionamientos que se le hace al Gobierno sobre su austeridad y sobre los gastos, por ejemplo, de las altas Consejerías, resaltó que "la administración del Estado no es sencilla, las personas necesitan consejeros, el presidente necesita consejeros, que ayuden a tomar decisiones en asuntos delicados".

Frente a las estrategias para lograr la mejor focalización del recaudo, dijo que entre más personas declaren, más se podrá fiscalizar ello. "Adónde lo vamos a dirigir, hoy tenemos una cantidad de subsidios que debemos enfocar mejor, para que las personas que cayeron en situación de vulnerabilidad tengan esos ingresos".

En el proyecto el Gobierno está incluyendo, según el funcionario, medidas para racionalizar el gasto: congelar los salarios de forma real por cinco años para todos los funcionarios públicos, que solamente crezcan en el IPC; y congelar la adquisición de bienes y servicios, que aumente solo para lo que crece la inflación.