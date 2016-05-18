Tumban norma que inadmitía a extranjeros 'idiotas' o con graves enfermedades

Por ofensivo, discriminatorio y violatorio de la dignidad humana, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó parcialmente un artículo de la Ley de Inmigración y Extranjería que prohíbe el ingreso de extranjeros con enfermedades crónicas o contagiosas, a los 'idiotas', 'alcohólicos crónicos', y en general a quienes 'sufran enajenación mental'.

Al tumbar parcialmente el artículo 7 de la Ley 48 de 1920, la Corte indicó que el Congreso violó los principios de igualdad y de dignidad humana cuando estableció que los extranjeros no pueden entrar al país sólo por el hecho de padecer enfermedades 'graves, crónicas y contagiosas' o de considerarse que sufren de 'enajenación mental'; y al usar expresiones como 'idiotas', 'cretinos' y 'baldados', que, para la Corte, resultan ofensivas y excluyentes.

La norma que tumbó la Corte sobre "insumisión de extranjeros" decía:

a) A los que padezcan de enfermedades graves, crónicas o contagiosas, tales como tuberculosis, lepra, tracoma (y otras enfermedades similares no sujetas a cuarentena).

Los que están atacados de enfermedades agudas, graves y contagiosas, tales como fiebres eruptivas, etc., serán internados a una cuarentena, siendo de cargo del enfermo los gastos que demande su asistencia.

b) A los que sufran de enajenación mental, comprendiendo en ello también la demencia, la manía, la parálisis general, a los alcoholizados crónicos, a los atáxicos, a los epilépticos; a los idiotas; a los cretinos; a los baldados a quienes su lesión impide el trabajo.