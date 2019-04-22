Traslado exprés afecta el ahorro pensional y genera costo fiscal gigantesco: Asofondos

Esto es un golpe duro al ahorro de las personas, y a quienes van a contribuir con sus impuestos a esta carga: presidente de Asofondos. Foto: Colprensa

En diálogo con La W, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, se refirió a un "orangután" presente en el Plan Nacional desarrollo y que, según él, acarrearía un enorme costo fiscal, por cuenta del el artículo 84, que propone traslado exprés de quienes tengan más de 750 semanas cotizadas.

Según Montenegro, el costo de la medida sería cercano a los 50 billones de pesos, señalando que es una situación de inequidad, hecho que sorprende en tanto se estaría presentando en el marco de un plan de desarrollo que “supuestamente trabaja por la equidad”.

Para el experto, el monto que costará la medida podría servir para sacar de la pobreza a cerca de 1.700 adultos mayores.

El experto señala que esta medida “no tiene previstas fuentes de financiación, y abre un hueco fiscal (…) lo amplía”, señalando a su vez que así, dicha medida, debería ser financiada por los contribuyentes, porque no se establece una fuente de financiación.

Para Montenegro, otra de las situaciones que prende las alertas es que gran mayoría de las personas que se cambiarían de modelo de fondos, podría llegar a feliz término con su pensión.

“No sabemos cómo fue el proceso, pero si lo revisamos con Minhacienda y nos coincide el número de presuntos traslados y el costo que ello acarrearía (…) esto es un golpe duro al ahorro de las personas y a quienes van a contribuir con sus impuestos a esta carga”.

Para Montenegro, si bien 170 mil personas se favorecerían con la medida, reitera que serían 1´700 mil las personas que, con ese mismo dinero, se podrían ayudar a salir del a pobreza.