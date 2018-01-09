Terminales de transporte movieron 4,9 millones de pasajeros durante en el puente de reyes

El Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, informó que el pasado puente festivo de reyes, comprendido entre el 5 y el 8 de enero de 2018, en 43 terminales de transporte terrestre del país se movilizaron 4.882.190 pasajeros, aproximadamente, en 157.490 despachos, registrando un crecimiento del 3,4 por ciento frente al mismo periodo de 2017.

Según el monitoreo realizado por el Cemat, el viernes 5 de enero –durante el Plan Éxodo– se movilizaron 1,27 millones de pasajeros: 7,5 por ciento más que el año pasado; y el lunes 8 de enero –en el Plan Retorno– viajaron 1,19 millones de usuarios desde los terminales: 6 por ciento más que en 2017.

Según lo expuesto por el Superintendente de Transporte, Javier Jaramillo, para esta temporada de alta demanda, las empresas de transporte intermunicipal suscribieron más de 400 convenios con empresas de transporte especial; en 550 rutas se ofertaron más de 126.000 sillas extra por despacho, correspondientes a 3.200 vehículos adicionales lo que ayudo a dar abasto y cumplimiento a los viajeros del país.

En cuanto a accidentalidad y muertes en las carreteras del país, la Supertransporte expuso en su informe que los estrictos controles realizados por las autoridades hacen cada vez más seguro viajar en bus por carreteras de Colombia, ya que se vio una reducción del 73% en la accidentalidad vial y del 21% en las víctimas fatales registradas durante el pasado puente festivo de reyes.