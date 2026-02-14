“Tenemos que dialogar para, en lo posible, evitar el uso del glifosato”: MinCiencia

Uno de los mayores retos es llegar a las regiones, detectar esas necesidades para reducir las brechas: Mabel Torres. Foto: Colprensa( Thot )

En diálogo con la W, la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, habló sobre su llegada al Gobierno y los principales retos de la cartera.

“Nuestro primer derrotero será cumplir con el mandato de la Misión de Sabios. Mi agenda va a estar muy basada en ese documento pero quiero resaltar que uno de los mayores retos es el de poder llegar a las regiones con ciencia y tecnología. La misión propone generar una construcción del país mediante la productividad”, dijo.

También mencionó que se priorizarán los temas de investigación y la producción de conocimiento.

En cuanto a los pilotos de fracking, la ministra respondió a la inquietud sobre cómo reconciliar los estudios científicos con la intención de Gobierno de sacar adelante este método de explotación.

“Para mí lo más importante es generar los diálogos porque no todo está completamente dicho y nosotros podemos generar acciones para poder generar una reconciliación con la naturaleza. Es muy importante valorar la biodiversidad”, señaló.

Frente al glifosato, que ha sido sujeto de diversos estudios científicos, expresó la necesidad de limitar su uso.

“Es un tema que hay que estudiarlo muy bien porque sabemos de los efectos del glifosato. Tenemos que generar esos diálogos para, en lo máximo, evitar tener que usarlo”, dijo.