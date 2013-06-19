Sostenibilidad fiscal para garantizar la salud ‘no es un saludo a la bandera’: Minhacienda

Según el senador Juan Fernando Velasco, el “derecho fundamental es la salud y cuando está en juego la salud de las personas no puede señalarse que por marco fiscal no se les pueda atender”.



Para el ministro Mauricio Cárdenas la sostenibilidad fiscal es un “tema de fondo importante” y explicó que es un artículo que establece los criterios generales en los cuales se debe enmarcar el derecho fundamental a la salud.



Indicó que esto “asegura” que se presentarán los servicios de salud.



“Es indispensable que el principio de sostenibilidad fiscal haya quedado en la ley. Hay que tener en cuenta la capacidad fiscal del estado”, indicó.