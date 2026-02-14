Ser ministra no invalida mis obligaciones como mujer y madre: Marta Lucía Ramírez

“La búsqueda de consensos es una tarea de todos los días. Lo que ha sucedido es muy doloroso”: Marta Lucía Ramírez. Foto: Colprensa / VICEPRESIDENCIA( Thot )

En diálogo con La W, la ministra y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez entregó un balance de su viaje a Ginebra y España, y aseguró que, aunque redujo su agenda por el nacimiento de su nieta, “la cumplió satisfactoriamente”.

“Soy mujer, soy mamá y el hecho de ser ministra de ninguna manera me invalida mis obligaciones como mujer y como madre. Y siempre he sabido claramente dónde están las prioridades. Hoy he cumplido la agenda más que satisfactoriamente, no hay una sola cita importante que se haya aplazado”, dijo.

También aseguró que la reunión con su homóloga y los empresarios era su prioridad, por lo que las visitas que no se alcanzaron a realizar se harán en una próxima ocasión.

“Se aplazó la cita social, pero la verdad yo soy poco dada a la vida social entonces había una comida que realmente no se va a hacer”, agregó.

En cuanto a su reunión con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Ramírez dijo que le pidió un trabajo constructivo y prudente.

“Muchas veces el afán de sacar una declaración sin haber constatado toda la información genera malestar y nosotros lo que queremos es trabajar en estrecha cooperación para que todos los estándares en el respeto de los derechos humanos en Colombia mejoren continuamente”, señaló.

Finalmente, habló sobre los falsos positivos y la posibilidad de asistir a la Comisión de la Verdad para abordar este tema.

“Si hay un motivo para citarme a cualquier lugar, iré siempre, porque tengo cómo poner la cara en alto y decir que me enorgullezco por lo que he hecho siempre como funcionaria pública”, dijo.