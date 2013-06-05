Senadora niega impedir sesiones de reforma a la salud con falta de cuórum
La senadora, presidenta de la Comisión Primera, afirmó en La W que por falta de cuórum se han tenido que levantar varias sesiones, además, negó denuncias del superSalud.
En diálogo con www.wradio.com.co, la presidenta de la Comisión Primera del Senado, Karime Motta, negó que hubiese levantado una sesión en la Comisión Primera del Senado de la reforma a la salud antes del tiempo establecido, por la negativa del superintendente de Salud, Gustavo Morales, de contratar a algunas personas recomendadas por ella, tal como lo denunció el martes (3 de junio).
“Solo una sesión se levanto antes (…) los senadores que sí asistieron pidieron no hacerlo porque no iban a llegar sus colegas, esperamos 15 min y se levantó”, explicó Motta, quien declaró que fue un suceso independiente a la acusación del superSalud y quedó en declaración por micrófono, así como en el acta.
La congresista lamentó el ausentismo en las sesiones de debate en el Congreso de la reforma a la salud, que tiene en vilo las ponencias presentadas por las Corporaciones y el Gobierno, que pretende resolver la crisis asistencial en el país.
“Es una situación que preocupa, no pudimos no votar ni los impedimentos porque no tuvimos cuórum en Comisión Primera de Cámara”, reveló la congresista, quien explicó que de acuerdo al reglamento se debió levantar la sesión del martes (3 de junio) luego de media hora de espera para completar los representantes necesarios.
Por último, la líder política negó que haya pedido nombramientos en la EPS en liquidación, ‘Caprecom’, pero aceptó que ha hecho “labores de mensajera” al entregar algunas hojas de vida de allegados de su región, en cumplimiento de la cuota de participación de los partidos políticos en distintos entes gubernamentales.
