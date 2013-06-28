Senadora Gilma Jiménez continúa en estado crítico

Tras un trino en el que se lamentaba la muerte de la senadora, crecieron los rumores de la muerte de la parlamentaria.



"Lamentamos el fallecimiento de la senadora Gilma Jiménez, gran protectora de la niñez colombiana. Acompañamos a su familia y a su partido", publicó el jefe de Estado en la red social en la tarde del miércoles.



Sin embargo, minutos después el trino fue desmentido en la misma cuenta del presidente:



"Nos alegra recibir confirmación que la información de la muerte de la senadora Gilma Jiménez era falsa. Nuestras oraciones con ella", señaló.



En declaraciones a periodistas, la hija de la senadora aseguró que Jiménez seguía viva, pero en estado grave.



Este viernes, la clínica del Country emitió un comunicado en el que señaló que la senadora del Partido Verde tuvo que ser hospitalizada, debido a su delicado estado de salud.



La parlamentaria había sido diagnosticada de una enfermedad que había preferido manejar con reserva.



Noticia en desarrollo.