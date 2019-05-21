La transmisión se produjo de una persona a otra, no por las condiciones del lugar donde se encontraban: Manuel González. Foto: Colprensa

Secretaría de Salud asegura que no hay brote de meningitis en Bogotá

En las últimas horas, se conocieron los casos de dos jóvenes que fallecieron y otro más que está hospitalizado tras contagiarse con la bacteria que produce la meningitis.

Los tres estuvieron en un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Fontibón por lo que había preocupación por un posible brote. Sin embargo, el subsecretario de la secretaría de Salud, Manuel González, dio un parte de tranquilidad.

“No hay ninguna alarma por brote de meningitis, la bacteria no está asociada al consumo de licor sino al contacto estrecho de una persona infectada con otras susceptibles de adquirir la infección”, explicó en diálogo con La W.

No obstante, el establecimiento es objeto de las acciones de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades.

La Secretaría Distrital de Salud también visitó las viviendas de las personas que resultaron contagiadas y les suministró medicamentos a quienes tuvieron algún contacto cercano y prolongado con ellos para evitar más casos.

