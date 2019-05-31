¿Se debió aplicar “silla vacía” por caso Aida Merlano?

Aquí no hay una silla vacía, hay un abuso de poder consiente del presidente del Senado: senadora Angélica Lozano. Foto: Colprensa

Esta semana la plenaria del Senado de la República posesionó a Soledad Tamayo del partido conservador como sucesora de la detenida Aida Merlano. Sin embargo, la polémica de la posesión gira en torno a si debía aplicarse la figura de la “silla vacía” o no al Partido Conservador luego de que Merlano fuera procesada por delitos electorales y corrupción.

Para la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, la mesa directiva del Senado no debió posesionar a Soledad Tamayo, toda vez que se estaría “premiando” a un partido por conductas irregulares que cometió una de sus militantes.

“Aquí lo que hubo fue una operación arbitraria, un abuso de poder. Esa silla debe estar de manera temporal hasta que haya condena”, recalcó la senadora Lozano en diálogo con La W.

Por su parte, para el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Heriberto Sanabria, quien es miembro del Partido Conservador, la “silla vacía” no procede debido a que ese castigo se aplicó días antes de finalizar el periodo constitucional anterior, cuando Aida Merlano era representante a la Cámara.

“Un principio universal del Derecho es que una persona no puede ser condenada o sancionada por los mismos hechos (…) a ella y al partido ya se les había aplicado la pérdida de la investidura y la “silla vacía”. Aída Merlano nunca se posesionó como senadora y se le declaró la nulidad electoral, tal como le pasó a Antanas Mockus”, aseguró Sanabria.

La mesa directiva del Senado de la República señaló que accedió a la posesión de Tamayo en la curul que correspondía a Merlano, soportado en el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección y en una certificación del CNE.

