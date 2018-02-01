El presidente Juan Manuel Santos ordenó la reapertura de la vía al Llano, atendiendo las medidas de seguridad que sean necesarias, ante el riesgo que supone la vulnerabilidad de la estructura que aún queda en pie del puente Chirajara.

"Después de reunirme con @MinTransporteCo y el concesionario, y de evaluar un plan de medidas de prevención y seguridad presentado por Coviandes, he dado la orden de reabrir la vía al Llano para beneficio de los llaneros y todos los usuarios de este importante corredor", dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter.

Tras una reunión en la Casa de Nariño con el ministro de Transporte, Germán Cardona, y con representantes del consorcio Coviandes, el "concesionario se comprometió a presentar un plan que permita hacerlo y así garantizar la circulación en la vía al Llano", según fuentes de Palacio.

Durante la reunión analizaron el cierre indefinido de la vía y los riesgos que representa para los usuarios.

