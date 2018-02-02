Juan Manuel Santos dice que a mediodía debe estar reabierta la vía al Llano. Foto: Colprensa( Thot )

Desde Cimitarra, Santander, el presidente Juan Manuel Santos anunció que hacia el mediodía de este viernes 2 de febrero debe quedar reabierta, completamente, la vía que conduce al Llano.

(Le puede interesar: Hay un riesgo en abrir la vía Bogotá- Villavicencio: ministro de Transporte)

“En los próximos minutos, en cuestión de una hora se abre la vía. Lo hicimos para que de todas formas se tenga muy en cuenta la seguridad de la gente. Espero que en la próxima hora ya quede abierta totalmente esa vía”, afirmó el presidente.

El presidente reconoció que se han presentado problemas en lo que llama la 'revolución de la infraestructura', pero expresa que "son normales (…) lo que pasó en Villavicencio es una tragedia pero esas cosas suceden".

(Lea: Coviandes presenta al Gobierno plan de medidas para reabrir la vía Bogotá-Villavicencio)