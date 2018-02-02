6AM W6AM W

Villavicencio

Santos dice que a mediodía debe estar reabierta la vía al Llano

El presidente reconoció que se han presentado problemas en lo que llama la 'revolución de la infraestructura', pero expresa que "son normales".

Juan Manuel Santos dice que a mediodía debe estar reabierta la vía al Llano. Foto: Colprensa

Juan Manuel Santos dice que a mediodía debe estar reabierta la vía al Llano. Foto: Colprensa(Thot)

Desde Cimitarra, Santander, el presidente Juan Manuel Santos anunció que hacia el mediodía de este viernes 2 de febrero debe quedar reabierta, completamente, la vía que conduce al Llano.

(Le puede interesar: Hay un riesgo en abrir la vía Bogotá- Villavicencio: ministro de Transporte)

“En los próximos minutos, en cuestión de una hora se abre la vía. Lo hicimos para que de todas formas se tenga muy en cuenta la seguridad de la gente. Espero que en la próxima hora ya quede abierta totalmente esa vía”, afirmó el presidente.

El presidente reconoció que se han presentado problemas en lo que llama la 'revolución de la infraestructura', pero expresa que "son normales (…) lo que pasó en Villavicencio es una tragedia pero esas cosas suceden".

(Lea: Coviandes presenta al Gobierno plan de medidas para reabrir la vía Bogotá-Villavicencio)

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad