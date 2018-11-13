¿Sabía o no Luis Carlos Sarmiento de la corrupción en Odebrecht?

La W obtuvo un documento fechado en febrero de 2017, donde Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez declaró ante la SEC (Securities And Eschange Commission) en los Estados Unidos que no estaba enterado sobre los hechos de corrupción que se presentaron dentro de los contratos de la Ruta del Sol dos, donde su compañía Corficolombiana fue socia de Odebrecht.









Sin embargo, Noticias Uno reveló una entrevista con el ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien fue contratado por Corficolombiana como controller, para auditar los movimientos que se estaban haciendo en este megaproyecto. En dicha entrevista Pizano entregó documentación y grabaciones donde todo indica que en el año 2015 le informaba a Néstor Humberto Martínez, abogado del Grupo Aval en ese momento, sobre los hechos de corrupción que estaban sucediendo desde el año 2013 en esta sociedad entre Odebrecht y Corficolombiana.

En las grabaciones se escucha decir Martínez Neira que le informará a Sarmiento: “A las 11 estará Sarmiento viéndolos” se escucha al abogado sobre lo que serían los documentos que le llevó el ingeniero Pizano. Y también se le escucha decir “llamen a Sarmiento”.

Cabe la pena recordar que el ingeniero Jorge Enrique Pizano, murió el jueves pasado tras luchar contra un cáncer linfático. Y también que hoy Martínez Neira es el Fiscal General de la Nación.

