Reuniones entre Avianca y Acdac siguen en pie aunque aún no hay acuerdos logrados

El Ministerio del trabajo anunció que durante el tercer día de negociaciones entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles que han entrado en huelga no se ha logrado hasta el momento un acuerdo, pero destacó que el avance más grande que se tiene hasta la fecha es que ambas partes siguen dialogando en búsqueda de soluciones al pliego de peticiones hecho por más de 700 pilotos pertenecientes a la Acdac y que hacen referencia a sus contratos laborales con Avianca.

De paso, el Gobierno confirmó que ya se han empezado a presentar propuestas formales sobre la mesa de diálogos y, por ende, el Mintrabajo, de la mano de su líder Griselda Restrepo, pidió a ambas partes que no desistan en buscar una solución negociada y que se aproveche la mesa concertación que ya está instalada para evitar afectaciones a los usuarios de la aerolínea.

El Ministerio del Trabajo expresó que luego de las propuestas presentadas por ambas partes y del análisis correspondiente tanto por Avianca como por parte de sus pilotos. Este jueves seguirán los diálogos en instalaciones de dicho Ministerio, donde se espera tener algún tipo de acuerdo sobre el tema.