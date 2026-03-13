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13 mar 2026 Actualizado 18:37

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Comisión para Asuntos Constitucionales en Parlamento europeo asegura que Trump quiere dividir la UE

Juan Fernando López Aguilar, portavoz de la Comisión para Asuntos Constitucionales en el Parlamento Europeo habló en 6AM W.

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Laura Rojas@laurarojas2399

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, confirmó que Trump quiere dividir Europa y que ‘No les gusta la UE’.

A propósito de esto, Juan Fernando López Aguilar, portavoz de la Comisión para Asuntos Constitucionales en el Parlamento Europeo, habló en 6AM W.

“Somos muchos las voces que estamos insistiendo en que la única alternativa al orden internacional tal y como lo hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial es el desorden. Y que, por tanto, es preferible la diplomacia a la guerra”, dijo.

Además, resaltó que la guerra debe ser excluida porque la Unión Europea está comprometida con el derecho internacional. “No es una declaración de intenciones, es derecho vinculante”.

Asimismo, enfatizó en que “el propósito de Trump es dividir a la Unión Europea y dividirla expresamente, tal y como lo señala, literalmente, en su estrategia de seguridad nacional”.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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