Comunidad judía en Michigan no toma decisiones sobre la guerra: Yael Hershfield tras tiroteo

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, Yael Hershfield, directora de Alianzas Regionales de Inteligencia del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación (ADL), organización internacional que busca combatir el antisemitismo, se pronunció a propósito del ataque contra una sinagoga en el estado de Michigan, en Estados Unidos, que ha encendido las alarmas de seguridad en la comunidad judía de Estados Unidos.

El incidente ocurrió el pasado 12 de marzo en Temple Israel, ubicado en West Bloomfield Township, un suburbio de Detroit. En el momento, las autoridades lo investigan como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía.

Al respecto, Hershfield advirtió que, si bien el antisemitismo ha existido por milenios, este fenómeno “no necesita una excusa para presentarse”.

“Cuando hay ataques eh en el Medio Oriente, bien sea iniciados por Israel o por otras personas, esas situaciones dan una excusa a la gente que tiene antisemitismo en sus corazones y en su mente para realizar ataques contra civiles, judíos e instituciones judías en todo el mundo”, manifestó.

¿Cómo se combate el antisemitismo? Para la directora, “cuando lo podemos definir y presentar como tal”.

“En vez de explicar lo que pasó en Michigan como una retaliación a lo que está haciendo Israel en el Líbano, tenemos que empezar a entender que la comunidad judía en esta sinagoga no toma decisiones sobre la guerra ni sobre el Gobierno de Israel”, advirtió.

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