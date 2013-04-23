¿Quieren censurar a La Luciérnaga?
Según el escritor y periodista del programa “La Luciérnaga”, de Caracol Radio, Gustavo Álvarez Gardeazábal, la redacción de un artículo presentado por Augusto Posada y Juan Manuel Campo apunta a la censura.
El artículo, que hace parte del Proyecto de ley 001 de 2012 , por medio de la cual se establecen limitaciones y excepciones al Derecho de Autor, dice:
“La transformación de obras artísticas o literarias divulgadas, siempre que se realice con fines de parodia y no implique riesgo de confusión con la obra originaria, no se afecte el derecho moral de integridad del autor, ni tampoco se cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o se afecte la normal explotación de la obra originaria.
A los fines del presente literal debe entenderse por parodia "la imitación jocosa que implica una burla o chanza".
El periodista aseguró en www.wradio.com.co que el problema es de “redacción”. “El artículo está mal redactado, eso es normal allá (en el Congreso)”, señaló.
Gardeazábal dijo que “quiere pensar” que el artículo no es por “mala leche” de los representantes Posada y Campo y que, más bien, “es un error de interpretación”.
“Es un problema de redacción. Le dije al presidente de la Cámara (Augusto Posada) que leído así como pasó de Cámara a Senado solo tienen una víctima: ‘La Luciérnaga’”, sostuvo.
Por su parte, el representante y Juan Manuel Campo, ponente del proyecto, afirmó que lo que pretende es “sensibilizar un poco el uso de la parodia en Colombia”.
Campo explicó que “no hay censura” porque lo que se pretende es darle garantías a las personas que promueven la parodia. “Lo que ha habido es una mala interpretación, no plantearíamos limitaciones”, indicó el representante.
Según el congresista, la actual Ley 23 de 1982 plantea la posibilidad de quien se sienta vulnerado por una parodia pueda demandar, pero lo que pretende el proyecto es dar “garantías para el uso de la parodia sin ninguna restricción”.
Finalmente, la abogada experta en derechos de autor, Carolina Botero, cree que el proyecto “sí” genera censura porque limita la parodia en Colombia. Además, dijo que al proyecto le faltó ser discutido y consultado con la sociedad.
