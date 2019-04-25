Además, González expresó que esta es la oportunidad de los colombianos para reconocer un momento histórico de su nación. . Foto: Colprensa

¿Qué sorpresas tiene el pabellón del anfitrión de esta versión de Filbo 2019?

"Leete, el país invitado eres tú", es el lema de la presente edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que para este 2019 tine como país invitado precisamente a Colombia.

Desde Corferias, sede tradicional de esta feria de la literatura y la cultura, La W dialogó con Andrés González, jefe de proyectos de mencionado centro de convenciones, quien se refirió a las novedades que podrán disfrutar los visitantes a la Feria del Libro.

González destacó que en el año del bicentenario de la independencia de nuestro país, es la ocasión para ver hacia dentro de este, y por ello se ha dispuesto un pabellón de más de 3000 metros cuadrados dedicado al a cultura colombiana, que estará reflejada a través de una exposición especial.

El ejecutivo también destacó la realización de cerca de 100 charlas entorno a nuestro país, espacio que recogerá a invitados nacionales e internacionales.

"Es un momento muy lindo para reflexionar sobre lo que hemos construido y para pensar que viene 200 años después".

González también habló de un espacio denóminado la chichería, escenario donde los visitantes podrán explorar y conocer, a través de la experiencia sensorial, las costumbres de los colombianos de otrora, y su gastronomía. "Está imperdible", señaló.

La presente edición de la Feria Internacional del Libro arrancó el pasado 23 de abril, y se extenderá hasta el próximo 6 de mayo, en un horario desde las 10 am, hasta las 8 pm.

Le puede interesar: