¿Qué piensan los políticos del diálogo entre el Gobierno y el Comité del Paro?

Dilian Francisca Toro, Christian Garcés y Guillermo García dieron su opinión sobre los hechos que se presentan en el país en el marco del Paro Nacional.. Foto: Colprensa( Thot )

Dilian Francisca Toro manifestó en La W que “la protesta tiene varias capas, primero las personas que salen a mostrar su inconformismo y a protestar legítimamente, lo que no se puede apoyar es la violencia que generan alguno que quieren distorsionar las peticiones justas de la comunidad”.

“Debe haber una tregua en que no haya violencia por ninguna parte y se quiten los bloqueos. Entonces si se sientan a dialogar debe haber mediadores. Hay desconfianza de las dos partes y la única manera de generarla es con una institución que legitimen esas conversaciones”, indicó.

Por su parte, el representante Christian Garcés dijo que “tenemos que lograr un diálogo transparente y franco, quitarnos todos los beneficios que tenemos para ayudar a los jóvenes con la problemática del desempleo”.

“En el tema de la erradicación forzosa se están oponiendo los del paro. El pueblo está pidiendo que el Congreso cueste menos”, señaló.

Finalmente, el senador Guillermo García dijo que “la Comisión de paz ha estado presente. Hemos estado viajando a diferentes partes del país. No se puede descalificar la gran movilización popular”.

“Hay que buscar salidas institucionales, pero el Gobierno debe poner de su parte. Yo he dicho que no confío en el uribismo en muchos aspectos”, enfatizó.