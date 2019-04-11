¿Qué hace Colombia para mejorar la calidad de la ganadería?

Ceballos también aclaró que en Colombia aún existe un sistema de producción de pastoreo por lo que el animal tiene una alimentación más natural. . Foto: Colprensa

En Colombia hay alrededor de 26,3 millones de bovinos en todo el país y el consumo de la carne de bovino es una de las más altas de Colombia, pues de acuerdo con cifras del ministerio de Agricultura, el consumo per cápita de carne en 2017 indicó que los colombianos consumen aproximadamente 18,1 kilogramos.

Alejandro Ceballos Márquez, explicó en La W qué se está haciendo para mejorar la producción ganadera en nuestro país, “todos los días estamos adaptando nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la carne. Estamos realizando cruzamiento con razas europeas porque le da mayor calidad y sabor a este alimento, este cruce le brinda a la carne más grasa en el tejido muscular lo que la vuelve más tierna y más suave”.

Finalmente, destacó lo que llama la atención y caracteriza a la carne colombiana, “una de las cosas más importantes en la producción es la alimentación de las vacas, porque es más natural, nosotros tenemos animales libres y en pastoreo, eso es un atractivo para los consumidores”.

Actualmente en nuestro país hay 600.000 predios para la cría de bovinos.