Proponen convertir a Electricaribe en una empresa pública

En el marco de un debate de control político en la Comisión Quinta de Senado, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo propuso convertir a Electricaribe en una empresa pública.

"Si ya los privados fracasaron en el manejo de esa empresa, lo obvio es dejarla en el sector público, bien administrada. Hay que pensar en la gente y no en los negociantes.

Robledo también rechazó la propuesta del ministro Alberto Carrasquilla de subir las tarifas de Electricaribe para mejorar el servicio de energía en la Costa Caribe.

Por su parte, el senador David Barguil señaló que, de no haber una respuesta efectiva del Estado colombiano a la crisis de Electricaribe, acudirán a la protesta social.