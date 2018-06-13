Procuraduría pide a jueces a no embargar recursos de la salud

La Procuraduría General de la Nación pidió a los jueces de Colombia a abstenerse de ordenar o decretar embargos sobre los recursos del sistema de salud. Foto: Colprensa( Thot )

La Procuraduría General de la Nación pidió a los jueces de Colombia abstenerse de ordenar o decretar embargos sobre los recursos del sistema de salud.

Por medio de la Circular 014 del 8 de junio, firmada por el procurador (e) Juan Carlos Cortés, el Ministerio Público señala que embargar los recursos de la salud vulnera el ordenamiento jurídico colombiano. Según el documento, estas medidas afectan gravemente “el patrimonio público y el orden económico y social del Estado”, y “la prestación de servicios de salud de manera oportuna eficaz y con calidad para los habitantes del territorio nacional”.

El ente de control les recordó a los encargados de impartir justicia que los recursos destinados para garantizar el derecho a la salud son inembargables, que no se pueden retener y que se necesitan para la financiación y atención médica oportuna de los afiliados al sistema de salud.

También aclaró que pese que a las cuentas maestras donde se recaudan las cotizaciones mensuales de los afiliados al sistema de salud están registradas en los diferentes bancos del país a nombre de las EPS, “no hacen parte del patrimonio de las mismas, sino que pertenecen concretamente al sistema de salud”.

La advertencia del Ministerio Público se da luego de que la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud –ADRES– llamara la atención sobre el aumento de los embargos a las cuentas de la salud, por órdenes de judiciales que buscan resolver las demandas por demoras en los pagos de las obligaciones de las EPS o IPS con sus proveedores de servicios.

Modalidades de embargo a los recursos de la salud: