Procuraduría anuncia indagación por desplome del puente Chirajara

En una primera etapa, se busca identificar las causas y las conductas que llevaron al colapso de la estructura.

La Procuraduría General de la Nación anunció la indagación por el desplome del puente Chiarajara. Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación anunció la indagación por el desplome del puente Chiarajara, ocurrido el pasado 15 de enero y que dejó un saldo de nueve personas fallecidas.

El objetivo del Ministerio Público será el de identificar dónde estuvo el error y si hubo alguna responsabilidad por parte del operador Coviandes, que estaba a cargo de la construcción del puente.

Durante la indagación preliminar, se pretende identificar las causas y las conductas que llevaron al colapso del puente. Para ello, se tendrán en cuenta los análisis de los expertos y peritos.

El accidente ocurrió en el sector conocido como Chirajara, una zona muy montañosa donde se construye la doble calzada de la carretera Bogotá–Villavicencio, que a lo largo de sus 120 kilómetros incluye decenas de viaductos y túneles para salvar la complicada orografía de la zona.

