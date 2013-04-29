Procesos de paz exitosos abren fronteras a participación política y ciudadana: De la Calle

El jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, el exvicepresidente Humberto de la Calle, afirmó que el Estado está ofreciendo “las garantías necesarias para que el antiguo grupo al margen de la ley se incorpore a la democracia”.



Las declaraciones De la Calle se dan luego de que el domingo 28 de abril de 2012 se diera inicio al Foro sobre participación política organizado por la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional.



Según el jefe negociador, “todos los procesos de paz exitosos abren las fronteras de la participación política y ciudadana a las nuevas fuerzas”. Dijo que esperan que las propuestas que surjan de este Foro “servirán como insumos a la Mesa de Conversaciones”.



Aclaró que “ni Gobierno ni guerrilla participan en este evento, ya que su finalidad es recoger de parte de los ciudadanos y las distintas organizaciones sociales sus propuestas y opiniones”.



De igual forma, insistió en que la doctrina militar y al tamaño de las fuerzas armadas no será discutida en La Habana.



“Estos temas tampoco serán materia de discusión en La Habana y, menos aún, pueden ser precondiciones para la posible participación efectiva de la guerrilla”, indicó.