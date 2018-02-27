Primera jornada de procesos disciplinarios en Avianca dejó 20 pilotos despedidos de Acdac

El pasado 26 de febrero finalizó la primera jornada de procesos disciplinarios de Avianca contra más de 200 pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que participaron de la más reciente huelga en contra de la empresa. Dicho cese de operaciones se produjo entre el 20 de septiembre y el 9 de noviembre de 2017.

(Le puede interesar: Central Unitaria de Trabajadores rechazó despidos de los pilotos de Avianca)

Según el reporte entregado por la Acdac, se confirmó que dicha jornada terminó con el despido de 20 pilotos, la suspensión de tres y un aviador a la espera de una decisión sobre su futuro laboral dentro de la compañía.

Ante el escenario, el presidente de la Acdac y quien también fue despedido en el proceso, el capitán Jaime Hernández, expresó que se procederá a apelar las decisiones tomadas por Avianca frente al retiro de los pilotos sindicalizados ante la Corte Constitucional y otras entidades internacionales.

Se espera que durante este martes 27 de febrero, continúen los procesos disciplinarios por parte de la aerolínea contra más pilotos. Por este motivo, el sindicato considera que las pretensiones de Avianca serán el despido de unos 140 pilotos de la Asociación en los próximos días.

(Relacionado: Es escandaloso lo que está haciendo Avianca con los pilotos: Rodrigo Lara)