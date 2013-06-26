Policía pide adelantar investigación disciplinaria por muerte de campesinos en Catatumbo

Así lo anunció el general Yesid Vásquez, comandante de la Región 5 de la Policía Nacional. Indicó que la Insitución está abierta a cualquier investigación para aclarar la muerte de dos campesinos.



Dos campesinos murieron y otros tres quedaron heridos de bala en enfrentamientos con la fuerza pública en el municipio de Ocaña, escenario desde hace dos semanas de un paro contra el abandono en que vive la región del Catatumbo.



Con estas víctimas son ya son cuatro los muertos registrados en Ocaña desde que inició el paro, el pasado 10 de junio.



El general Vásquez aseguró que luego de los últimos enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública, la situación es de “calma”.



Anunció que han recibido información de alcaldes de ciudades aledañas a Ocaña en la que señalan que muchos labriegos están regresando a sus veredas.