Polémica por proyecto que busca celebrar el Día del aguardiente Tapa Roja
La ordenanza fue criticada por la columnista del diario El Nuevo Día, Indira Rojas Oviedo, sobre el manejo de mercadeo que se le da a la bebida alcohólica.
La columnista del diario El Nuevo Día, Indira Rojas Oviedo, manifestó su indignación por la medida que ha tomado un proyecto de ordenanza para celebrar este día.
En diálogo con www.wradio.com.co dijo que su crítica es por la búsqueda de "generar nuevas estrategias de ingreso", por parte de la empresa para la distribución y consumo de la bebida.
Sostuvo que “la medida elevará los niveles de violencia durante las Fiestas de San Pedro" y por tal razón, se estaría agrediendo a la salud pública del departamento y en particular de los jóvenes.
Por otra parte, Blanca Amanda Manrique, gerente de la marca Tapa Roja, defendió que la ordenanza “es un recurso de fidealización y reposicionamiento de la marca” y no se busca incentivar a consumir la bebida alcohólica.
Expresó que "la medida se debe analizar conforme al enfoque en el cual se desarrolla". Para la gerente, esta ordenanza busca representar el patrimonio del departamento.
