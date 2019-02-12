Podrían ser eliminados los subsidios de energía para estrato 3 del país

Nosotros hemos planteado que en el sistema de subsidios se requiere una revisión completa del esquema: José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Foto: Colprensa

En diálogo con La W, Camilo Manzur, presidente de la sociedad colombiana de distribuidores de energía habló sobre el proyecto para eliminar los subsidios en la facturación de servicios eléctricos para los estratos 3 del país.

El entrevistado afirmó que dicha medida busca mayor equidad en el cobro de los servicios, teniendo en cuenta que , según Manzur, "hay personas que gozan de ingresos altos que gozan de subsidios".

En su explicación, el funcionario afirmó que no se trata de una eliminación de subsidios, sino un cambio en el modelo tarifario,pasando del modelo de cobro por estratificación, migrando a uno basado en el porcentaje por ingresos.

En el marco de su explicación, Manzur afirmó que actualmente, en Colombia "las personas de los estratos 1,2,3 son el 80% de los usuarios".

Según cálculos hechos por Manzur, el impacto sobre el bolsillo de los colombianos sería significativo con el cambio del modelo, señalando que en algunos casos el cambio podría significart una variación de hasta el 18% en la tarifa.

