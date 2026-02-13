Ordenan liquidación del Fondo Nacional del Ganado

El auto expedido por la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia ordenó al ex representante legal, Juan Rafael Daza Almendrales, que entregue, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, los libros de contabilidad y demás documentos relacionados con sus negocios.

La decisión se da luego de que el Fondo Nacional del Ganado no cumpliera con la carga de presentar el acuerdo de reorganización en el término legal e improrrogable de cuatro meses.

Esta medida deberá ser inscrita de forma inmediata en la Cámara de comercio del domicilio de la deudora y en el de sus sucursales.

También se ordenó al liquidador la entrega de informes mensuales de los gastos causados mientras dure el proceso de liquidación por adjudicación, dentro del respectivo período, debidamente justificados y soportados, los cuales deben ser rendidos dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.

La entidad designó a Pablo Muñoz Gómez, como liquidador por adjudicación del Fondo Nacional del Ganado.