Ordenan cierre y pago de millonaria multa a empresa accidentada en embalse de Guatapé

La Superintendencia de Puertos y Transportes declaró responsable a la empresa H.J Vallejo – Asobarcos Guatapé por el accidente en el que murieron nueve personas, el 25 de junio de 2017. El hecho ocurrió en el embalse El Peñol (Antioquia), cuando la embarcación “El Almirante” naufragó con más de 160 pasajeros a bordo.

En consecuencia, la entidad de control y vigilancia decidió, en primera instancia, ordenar la cancelación definitiva de la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte a dicha empresa. Además, le impuso una multa de 520.828.000 millones de pesos como sanción por desconocer e infringir las normas dispuestas para el transporte fluvial de pasajeros.

El fallo determinó que la embarcación no cumplía con las condiciones de seguridad exigidas por la normatividad vigente, luego de comprobar que la tripulación no se les suministró chalecos a todos los pasajeros que iban a bordo ni tampoco expidió los respectivos tiquetes de viaje, como obliga la norma.

Otro de los cargos imputados en contra de la empresa tiene que ver con los hallazgos del informe pericial de la embarcación, realizado por la Dirección General Marítima (Dimar) por petición de la Supertransporte. En dicho documento, se determinó que la motonave no cumplía con las normas técnicas requeridas para esta clase de transporte, lo que permite inferir que “(…) el siniestro ocurrido con “El Almirante” se debió a la pérdida de fuerza de boyancia ocasionada por la ruptura del sector de popa del pontón de babor y el desprendimiento del pontón de estribor (…)”.

El superintendente Javier Jaramillo señaló que, por violar las normas que regulan la prestación de este servicio, el año pasado la entidad impuso 82 sanciones, un 17% más que en 2016.

Las sanciones suman un total de 700 millones de pesos en multas a empresas de transporte público fluvial de pasajeros, como resultado de los estrictos controles adelantados conjuntamente con MinTransporte, Policía y Armada en los embalses con mayor movimiento de pasajeros del país: Prado - Tolima, Calima - Valle del Cauca, Guatapé - Antioquia, Cocha - Nariño, Urrá - Córdoba, Tota - Boyacá y Topocoro - Santander.