Orden de captura contra capitán de la Policía acusado de abusar sexualmente de Teniente. Foto: Colprensa( Thot )

La W conoció que el pasado 7 de diciembre un juez de garantías solicitó una orden de captura contra el Capitán de la Policía Eduardo Andrés Merchán, por presuntamente abusar sexualmente de una Teniente durante la despedida de fin de año de la Institución en el departamento de César.

En los últimos días, la teniente denunció que al terminar la fiesta de Oficiales de la policía el pasado el capitán Merchán accede sexualmente contra su voluntad.

Este miércoles, la Procuraduría había ordenado a la Policía la compulsa de copias del caso para avanzar con una investigación sobre el caso.

El Ministerio Público solicitó información de todos los capitanes que participaron en la fiesta y las copias de las cámaras de seguridad del recinto.



