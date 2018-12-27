6AM W6AM W

Orden de captura contra capitán de la Policía acusado de abusar sexualmente de Teniente

La víctima denunció un presunto abuso en la fiesta de despedida de la Institución.

Orden de captura contra capitán de la Policía acusado de abusar sexualmente de Teniente. Foto: Colprensa

La W conoció que el pasado 7 de diciembre un juez de garantías solicitó una  orden de captura contra el  Capitán de la Policía Eduardo Andrés Merchán, por presuntamente abusar sexualmente de una Teniente durante la despedida de fin de año de la Institución en el departamento de César.

En los últimos días, la teniente denunció que al terminar la fiesta de Oficiales  de la policía el pasado el capitán Merchán accede sexualmente contra su voluntad. 

Este miércoles, la Procuraduría había ordenado a la Policía la compulsa de copias del caso para avanzar con una investigación sobre el caso.

El Ministerio Público solicitó información de todos los capitanes que participaron en la fiesta y las copias de las cámaras de seguridad del recinto.


 

