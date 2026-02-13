Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Oneida Pinto no salió por bandida, sino por una inhabilidad: Rodrigo Lara

El presidente del partido Cambio Radical se refirió a la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de la gobernadora de La Guajira.

Oneida Pinto. Foto: Colprensa(Thot)

Oneida Pinto. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Para el representante a la Cámara, la decisión del Consejo de Estado, de acuerdo con la cual los funcionarios no pueden aspirar inmediatamente a otros cargos de elección, incluso si han renunciado, es preocupante ya que “muchos alcaldes y gobernadores del país renunciaron teniendo en cuenta las reglas de juego anteriores a esta decisión, por lo que muchos de ellos podrías resultar inhabilitados”.

Lara criticó el hecho de que se relacione a la gobernadora Pinto con la figura de Kiko Gómez y afirmó: “Ella no salió por haberse robado un peso, ella salió básicamente por una inhabilidad". El parlamentario expresó que quienes quieren relacionar las salidas de la gobernadora y de Kiko Gómez intentan hacerle daño al partido Cambio Radical, "mezclando peras con manzanas y confundiendo al país”.

Finalmente, el parlamentario señaló que espera que se designe a una persona idónea para remplazar a la gobernadora y poder solucionar la situación en el departamento de La Guajira.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir