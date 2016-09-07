Obama otorgaría beneficios judiciales a miembros de las Farc: César Gaviria

En su intervención en el foro “Los beneficios de la paz en Colombia”, el expresidente César Gaviria aseguró que en diciembre es probable que el presidente Barack Obama, antes de terminar su período como presidente de los Estados Unidos, les dé a los miembros de las Farc beneficios jurídicos.

“Ahora en diciembre el presidente Obama puede dar indultos y beneficios judiciales, cosa que solo ocurre una vez en el mandato cada cuatro u ocho años y ellos están dispuestos a darle una oportunidad a las Farc (…) les van a dar unos beneficios judiciales; les van a quitar posiblemente las solicitudes de extradición, los van a sacar de la lista Clinton, de la lista de terroristas, no sé, pero les van a dar unos beneficios, una oportunidad”, señaló Gaviria Trujillo.

Sin embargo, el exmandatario dijo no saber si entre los miembros de la guerrilla que recibirían estos beneficios estaría Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, quien fue condenado a 60 años de cárcel por un juez del distrito federal de Washington, por el delito de asociación ilícita para el secuestro de tres estadounidenses.