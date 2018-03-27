Nuevamente se aplaza audiencia contra exdirectivos de Avianca

Para el 3 de marzo quedó programada la imputación de cargos en contra de Fabio Villegas, expresidente de Avianca; Sara Álvarez, exdirectora de Recursos Humanos de Avianca; y Sergio Jácome, ex vicepresidente de Avianca, por pactos colectivos, discriminación y persecución sindical.

La semana pasada, cuando Fabio Villegas, Sara Álvarez y Sergio Jácome no llegaron a la imputación, hubo una discusión entre el Abogado de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles y el abogado que iba en representación de los sindicados. El problema se habría presentado porque el poder que se llevó estaba bajo el nombre de Avianca, y al ser un caso penal no se podía presentar un poder bajo una persona jurídica sino bajo personas naturales.



Cabe recordar que Villegas, Álvarez y Jácome están acusados directamente de la comisión de los delitos de violación a los derechos de reunión y asociación, por la creación de los pactos colectivos y la discriminación frente a los trabajadores no sindicalizados.